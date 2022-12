Untersuchung: Vernehmung der Staatsanwaltschaft verschoben

Die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Tod von zwölf Bewohnerinnen und Bewohnern des Lebenshilfehauses in Sinzig sind ebenfalls Gegenstand dieses Verfahrens, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Auch dabei gehe es um hinreichende Warnungen und Maßnahmen. In der Flut-Nacht vom 14. auf den 15. Juli sind mindestens 134 Menschen an der Ahr ums Leben gekommen.