Untersuchung zur politischen Kultur in Rheinland-Pfalz

Mainz/Trier (dpa/lrs) - . Im Auftrag des Landtags und der Universität Trier wird erstmals die Einstellung der Rheinland-Pfälzer zur Demokratie und zur Politik wissenschaftlich erfasst. Für den „Rheinland-Pfalz-Monitor“ befragt Infratest-Dimap im Sommer 1000 bis 1300 Bürger am Telefon, wie der Leiter des Forschungsprojekts, Politikwissenschaftler Uwe Jun, am Dienstag in Mainz ankündigte. Die umfassenden Fragebögen werden derzeit erarbeitet.