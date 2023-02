US-Medien: Präsident Biden war am Sonntag kurz in Ramstein

Ramstein (dpa/lrs) - . US-Präsident Joe Biden hat auf dem Weg nach Polen und in die Ukraine laut mitreisenden Journalisten auf der US-Luftwaffenbasis im pfälzischen Ramstein kurz Station gemacht. Demnach war Biden in den frühen Morgenstunden am Sonntag (Ortszeit) vom Stützpunkt Andrews bei Washington aufgebrochen - nicht im üblichen Präsidentenflugzeug, sondern in einer kleineren Maschine. In Ramstein sei der Flieger zwischengelandet - Ziel sei dann die polnische Stadt Rzeszow in der Nähe der ukrainischen Grenze gewesen.