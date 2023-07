Veraltete IT, Misswirtschaft: Uniklinik-Chef schlägt Alarm

Bei der Landtagsdebatte im Juni zur Lage an der Mainzer Uniklinik hatte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) darauf hingewiesen, dass das Land plant, in den kommenden 15 Jahren mehr als 2 Milliarden Euro in die Modernisierung der Uniklinik zu investieren. Von einem sogenannten Baumasterplan die Rede. In einem ersten Schritt ist im Juni mit dem Abriss der alten Nachsorgeklinik 701 auf dem Gelände der Uniklinik begonnen worden. An ihrer Stelle soll ein zeitgemäßes Wirtschafts- und Logistikgebäude entstehen. Wie die Klinikleiter der Universitätsmedizin in ihrem zweiten Brandbrief allerdings auch mitteilen, sehen sie den aktuellen kaufmännischen Vorstand nicht dazu in der Lage, den Baumasterplan zu erfassen und somit „die Neuaufstellung der Uniklinik konstruktiv zu begleiten“.