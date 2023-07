Versorgung mit Ladesäulen in Hessen und Rheinland-Pfalz

Wie viele Ladesäulen gibt es in Hessen und Rheinland-Pfalz?

Das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur enthält für ganz Deutschland 70.695 Normalladepunkte und 14.378 Schnellladepunkte, die am 1. April 2023 in Betrieb waren. Normalerweise dauert es – je nach Modell – zwei bis vier Stunden, um den Akku eines E-Autos vollständig zu laden. An Schnellladesäulen braucht man nur 30 bis 60 Minuten, dafür ist das Laden dort häufig etwas teurer. Auf Hessen entfallen fast 5600 Normalladepunkte und 1100 Schnellladepunkte. In Rheinland-Pfalz sind es beinahe 2500 Normalladepunkte und gut 900 Schnellladepunkte.

Am meisten Ladesäulen in Rheinland-Pfalz gibt es in Mainz: 133 Normalladepunkte waren es dort im April 2023. Vor sechs Jahren zählte die Bundesnetzagentur noch deutlich weniger – nur drei. Besser versorgt sind den Daten nach auch die Landkreise Mayen-Koblenz und Landau. Vor allem in der Pfalz sind öffentlich zugängliche Ladesäulen noch nicht so verbreitet. Im Kreis Südwestpfalz gibt es zum Beispiel nur 29 Ladepunkte. In Hessen stehen in und um Wiesbaden, Frankfurt, Kassel sowie im Kreis Offenbach besonders viele Säulen. An der Spitze liegt der Landkreis Groß-Gerau mit 956 Normalladepunkten und 31 Schnellladepunkten – mehr als 800 entfallen allein auf Rüsselsheim, das sich deshalb gern als Ladesäulenhauptstadt bezeichnet. Der Kreis Darmstadt-Dieburg hat mehr als 300 Ladepunkte, der Odenwaldkreis 102. Dort waren es vor sechs Jahren nur drei. In Mittel- und Nordhessen gibt es ebenfalls oft weniger Gelegenheiten zum Aufladen von E-Autos.