Von Katzenspionage bis Handy-Blitzer: Fälle für Datenschutz

Mainz (dpa/lrs) - . Von Minikameras an Katzenhalsbändern über Bewerbungsunterlagen im Gebüsch bis hin zu Handy-Blitzern auf Autobahnen - den Datenschutzbeauftragten von Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann, haben in den vergangenen Monaten sehr unterschiedliche Fälle von datenschutzrechtlichen Fragen, Pannen oder Verstößen beschäftigt. Nach oben ging es mit der Zahl der Hackerangriffe, die zudem immer professioneller werden. Kugelmann ist auch Leiter einer Taskforce Künstliche Intelligenz (KI) aller deutschen Datenschutzbehörden. Diese hat einen Fragenkatalog an die ChatGPT-Entwicklerfirma OpenAI geschickt und will bis Ende des Jahres Ergebnisse einer Prüfung des Dienstes vorlegen.