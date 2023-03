Wählen ab 16 in Rheinland-Pfalz nicht mit der CDU

Was sagen Sie dazu, Herr Ehmann?

Ehmann: Das Wahlrecht ist ein Grundrecht. Es muss sehr gut begründet sein, warum man Menschen davon ausschließt. Das Erwachsenwerden ist ein fließender Prozess, der mit 14 Jahren beginnt und mit 21 Jahren in der vollen Strafmündigkeit endet. Deshalb müssen Volljährigkeit und Wahlalter keineswegs Hand in Hand gehen. In elf Bundesländern darf bereits bei Kommunalwahlen ab 16 gewählt werden, in sechs Ländern auch bei Landtagswahlen, dazu die Europawahl. Das einheitliche Wählen ab 18 Jahren gibt es in Deutschland nicht mehr.