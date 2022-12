Wann kommt die Wahl ab 16 in Hessen und Rheinland-Pfalz?

Eine Jugendlicher steckt einen Stimmzettel in eine Wahlurne. (© Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

In elf Bundesländern dürfen Jugendliche an Wahlen teilnehmen, in Hessen und Rheinland-Pfalz noch nicht. Aus verschiedenen Gründen gibt es hier noch nicht die nötige Mehrheit.