Warnstreik im Sozial- und Erziehungsdienst angelaufen

Saarbrücken/Mainz (dpa/lrs) - . Am Mittwoch sind viele Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wegen eines Warnstreiks geschlossen geblieben. „Die Warnstreiks sind planmäßig angelaufen, wir sehen eine große Beteiligung“, sagte Stefan Schorr, Tarifkoordinator öffentlicher Dienst der Verdi Rheinland-Pfalz-Saarland am Mittwochmorgen. Die Gewerkschaft Verdi hat zu bundesweiten Warnstreiks der Tarifbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Am Internationalen Frauentag wird es nach Angaben der Gewerkschaft Demonstrationen und Kundgebungen von Streikenden unter anderem in Mainz, Ludwigshafen, Pirmasens sowie in Saarbrücken geben.