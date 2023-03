Warnstreik in Rheinland-Pfalz: Busse und Bahnen stehen still

Mainz (dpa/lrs) - . Pendler und Reisende müssen sich am Freitag in Rheinland-Pfalz auf Einschränkungen einstellen. Zahlreiche Busse und Straßenbahnen bleiben dann in den Depots. Grund dafür sind Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi will damit den Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöhen.