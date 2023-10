Was Lebenskontrolleure bei veganen Ersatzprodukten bemängeln

45 vegane Fisch- und Fleischalternativen haben die rheinland-pfälzischen Lebensmittelkontrolleure dadurch vergangenes Jahr getestet. „Wir waren teilweise erstaunt, wie nah die Produkte wirklich an den Originalen sind“, so der Chef des LUA. Allerdings habe es bei rund 10 Prozent der Proben Mängel gegeben – neben besagtem, nicht nach Fisch schmeckenden Fischfilet: Bei zwei anderen veganen Fischfilets habe beim Essen die bekannte faserige Fischstruktur gefehlt. Ein veganes Würstchen soll derweil vor allem nach Getreide, aber nicht nach Wurst geschmeckt haben. Und dann habe es auch noch die Teewurst gegeben, die lediglich nach geräuchertem Tomatenmark geschmeckt habe. „Generell stellt sich die Frage, ob es so etwas wie eine vegane Salami überhaupt gibt oder ob es eine vegane Wurst nach Salami-Art heißen müsste“, gab Bonk einen Einblick in Fragestellungen seines Arbeitsbereiches.