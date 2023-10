Wefelscheid wieder Landesvorsitzender der Freien Wähler

Polch (dpa/lrs) - . Stephan Wefelscheid ist als Landesvorsitzender der Freien Wähler in Rheinland-Pfalz wiedergewählt worden. Er habe von 85 abgegeben Stimmen 74 Ja-Stimmen erhalten, sagte Landesgeschäftsführer Detlef Müller-Greis am Samstag. Die Wahlen für die Stellvertreter sowie Schatzmeister, Schriftführer und Beisitzer standen ebenfalls noch auf dem Plan des Landesparteitages in Polch (Landkreis Mayen-Koblenz).