Flughafen Hahn: Weiter Spekulationen um möglichen Käufer

Nach einem Bericht des SWR soll YDA dem Insolvenzverwalter ein Konzept für den Flughafen Hahn vorgelegt haben. Fragen dieser Zeitung beantwortete das Unternehmen bislang nicht. Auf seiner Internetseite wirbt YDA damit, mehrere Flughäfen in der Türkei, der Ukraine und in Kasachstan gebaut zu haben und zu betreiben. Die Firmengruppe sei zudem in weiteren Geschäftsfeldern tätig, darunter Krankenhäuser, IT, Energie, Verteidigungs- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie und habe 17.000 Mitarbeiter.