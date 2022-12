Weiter steigender Bedarf an Kinder- und Jugendhilfe erwartet

Die daraufhin eingeleiteten Prüfungen der Jugendämter zeigten, „dass in zwei Drittel aller Meldungen auch etwas dran ist“, sagte Müller. So wurde bei 15 Prozent dieser Fälle eine Kindeswohlgefährdung festgestellt, in 16,8 Prozent der Fälle einen latente, also sich abzeichnende Kindeswohlgefährdung. Ein Drittel (33,8 Prozent) der Prüfungen ergab, dass zwar keine Kindeswohlgefährdung vorliegt, dass aber weiterer Hilfe- oder Unterstützungsbedarf vorhanden ist.