Wie viel gibt die Landesregierung für Fotografen aus?

Kleiner Länder-Energiegipfel in Berlin (v.l.n.r.): Boris Rhein (Hessen, CDU), Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz, SPD), Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg, Grüne), Markus Söder (Bayern, CSU), Anke Rehlinger (Saarland, SPD), Hendrik Wüst (Nordrhein-Westfalen, CDU).

Kleiner Länder-Energiegipfel in Berlin (v.l.n.r.): Boris Rhein (Hessen, CDU), Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz, SPD), Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg, Grüne), Markus Söder (Bayern, CSU), Anke Rehlinger (Saarland, SPD), Hendrik Wüst (Nordrhein-Westfalen, CDU).

180.000 Euro gab die Staatskanzlei in Bayern 2022 für Fotos aus. So hoch sind die Honorare für Fotografen in der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei und den Ministerien.