Wiederaufbau soll für Kommunen im Ahrtal leichter werden

Mainz (dpa/lrs) - . Kommunen im Ahrtal sollen einfacher an Geld für den Wiederaufbau von zerstörten Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder Gemeindehäusern kommen. Dazu beschloss das rheinland-pfälzische Kabinett am Dienstag in Mainz neue Regelungen wie ein einfacheres Antragsverfahren. Außerdem könne Fördergeld nun frühzeitiger abgerufen werden, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) mit. „Das erleichtert den Kommunen die Finanzierung ihrer Wiederaufbau-Projekte.“