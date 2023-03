Wiedereinstieg des Landes in Flughafen Hahn „abwegig“

Mainz (dpa) - . Die Freien Wähler haben den Wiedereinstieg des Landes Rheinland-Pfalz in den insolventen Flughafen Hahn gefordert. „Wir brauchen einen Masterplan für den Flughafen Hahn, und die Landesregierung ist dafür zuständig“, sagte Fraktionschef Joachim Streit am Mittwoch im Landtag in Mainz. Jetzt bestehe die Chance, die 2017 verkauften Anteile des Landes Rheinland-Pfalz am Flughafen wieder zu erwerben und in Ruhe einen Betreiber zu suchen. Er warf der Landesregierung eine lethargische Haltung bei dem Thema vor. Innenminister Michael Ebling wies die Forderung als „abwegig“ zurück.