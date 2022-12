Windkraft in Rheinland-Pfalz – wann endet die Flaute?

Auch auf Bundesebene gab es Hemmnisse. Mit der Fortschreibung des Landesentwicklungsplans werden wir die Bremsen in Rheinland-Pfalz jetzt wieder sehr stark lockern. Außerdem ist Berlin seit einem Jahr bei der Windenergie mit Siebenmeilenstiefeln unterwegs. Deshalb kommt der Ausbau wieder in die Gänge.

Was lockern Sie in Rheinland-Pfalz?

Wir reduzieren den Mindestabstand zur Wohnbebauung auf 900 Meter, messen dann zudem ab Mastfuß-Mitte, also ohne Rotor, was die Abstände weiter verringert. Beim Repowering, also dem Ersetzen alter Anlagen durch leistungsstärkere neuere, gelten nur noch 720 Meter. So werden wir viele neue Standorte gewinnen.