Windkraftausbau hinkt weit hinter Zielen zurück

Mainz (dpa/lrs) - . Der Ausbau der Windenergie in Rheinland-Pfalz hinkt den Zielen der Landesregierung deutlich hinterher. Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 23 Windräder neu errichtet, während vier zurückgebaut wurden, wie das Energieministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die neuen Windräder leisten den Angaben zufolge 80 Megawatt (MW). Die Landesregierung will laut Koalitionsvertrag jährlich Windenergie mit einer Leistung von 500 MW ausbauen. Im vergangenen Jahr waren 18 Windräder mit einer Leistung von 76 MW entstanden, hieß es.