Wo in Rheinland-Pfalz Steuergeld verschwendet wird

Jemand sei als Beamter ungeeignet, wenn er zu mindestens sechs Monaten Freiheitsstrafe wegen Bestechlichkeit im Amt rechtskräftig verurteilt worden sei, so das Bundesinnenministerium. Korruption sei in besonderer Weise geeignet, das Vertrauen der Bürger in die Integrität der Staatsverwaltung maßgeblich zu beeinträchtigen, erläutert er laut BdSt. Die Folge sei in solchen Fällen ein Rauswurf und der Verlust von Pensionsansprüchen, heißt es im „Schwarzbuch“.