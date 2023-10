Zahl der Flüchtlinge steigt: Im Schnitt 61 Menschen pro Tag

Mainz (dpa/lrs) - . Die Flüchtlingszahlen gehen in Rheinland-Pfalz nach oben und machen eine Erweiterung der Aufnahmekapazitäten nötig. Im Durchschnitt seien in diesem September (Stand 27.9.2023) 61 Menschen pro Tag ins Land gekommen, teilte das Integrationsministerium in Mainz auf Anfrage mit. Die Aufnahmeeinrichtungen (Afa) des Landes sind demnach zu 93 Prozent (Stand: 25.9.2023) ausgelastet. „Die Arbeitsbelastung in den Aufnahmeeinrichtungen ist entsprechend sehr hoch“, teilte das Ministerium weiter mit.