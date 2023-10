ZDF muss Wahlergebnisse kleiner Parteien nicht zeigen

Erst am Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht Frankfurt dem Hessischen Rundfunk (hr) per einstweiliger Anordnung aufgetragen, das Ergebnis der Partei einzeln auszuweisen, wenn sie bei der Landtagswahl am kommenden Wochenende mehr als ein Prozent der Stimmen erreicht. Das gilt nicht für Prognosen und Hochrechnungen davor. Gegen beide Entscheidungen ist Beschwerde möglich. In Hessen und Bayern sind am 8. Oktober Landtagswahlen.