Zeichen für Existenzrecht Israels und gegen Antisemitismus

Mainz (dpa/lrs) - . Der rheinland-pfälzische Landtag will ein klares Zeichen für das Existenzrecht Israels und gegen Antisemitismus setzen. Es sei schockierend, was sich seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen der islamistischen Hamas und Israel auf den Straßen in Deutschland abspiele, sagte der FDP-Fraktionsvorsitzende Philipp Fernis am Montag in Mainz. Es gebe offenbar ein größeres Problem mit Antisemitismus im Land als gedacht.