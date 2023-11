Zeichen gegen Antisemitismus: „„Nie wieder“ ist jetzt“

Mainz (dpa/lrs) - . Mit eindringlichen Worten haben die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Vertreter des Landtages den Angriff der Hamas auf Israel verurteilt und Jüdinnen und Juden ihre Solidarität bekundet. Das Plenum gedachte am Dienstag in Mainz außerdem in einer Schweigeminute der Opfer des Angriffs vom 7. Oktober und warnte vielstimmig vor Antisemitismus hierzulande.