Zeichen setzen: Kirchenpräsident seilt sich von Turm ab

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) will den aktuellen Krisen mit einer Mutmach-Aktion begegnen. Zum Start der Aktion unter dem Motto „Ich bin da - trotzdem“ ging es für Kirchenpräsident Volker Jung am Mittwoch in die Höhe: In Frankfurt seilte er sich von einem Kletterturm ab, um nach Angaben der Kirche zu verdeutlichen, wie sehr Menschen auf Halt angewiesen sind.