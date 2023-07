Zufriedenheitswerte der Dreyer-Regierung sinken erneut

Mainz. Die Beliebtheitswerte der rheinland-pfälzischen Landesregierung befinden sich weiterhin in einer Abwärtsspirale. Das hat eine Umfrage des SWR-Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ ergeben. 57 Prozent aller Befragten gaben demnach an, derzeit nicht mit der Arbeit der Landes-Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP zufrieden zu sein. Ein Zuwachs an Unzufriedenheit von 5 Prozent seit März. Lediglich 38 Prozent hingegen teilten mit, mit der Arbeit zufrieden zu sein – der niedrigste Wert einer Landesregierung in den vergangenen 20 Jahren.