Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Putin kündigte am Freitag auch an, er wolle sich in naher Zukunft mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen. „Ziemlich bald werden wir Veranstaltungen haben, und es wird ein Treffen mit dem Präsidenten der Volksrepublik China geben“, sagte Putin am Freitag bei einem Treffen mit Kindern und Jugendlichen anlässlich des Beginns des neuen Schuljahres in Russland.