Pflege-Entwurf: Höherer Beitrag ab Juli

Dynamisierung: Vorgesehen ist im Entwurf auch ein Mechanismus, um Geld- und Sachleistungen regelmäßig anzupassen, sprich zu erhöhen. Zum 1. Januar 2025 soll demnach ein Plus von fünf Prozent kommen. Zum 1. Januar 2028 sollen die Leistungen dann „regelhaft in Anlehnung an die Preisentwicklung automatisch dynamisiert“ werden - unter anderem orientiert an der Inflationsrate von drei Vorjahren.