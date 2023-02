Ein Jahr Ukraine-Krieg: Wie lässt sich Putin stoppen?

Und was sagen Sie als Friedens- und Konfliktforscherin?

Deitelhoff: Für mich sind zwei Aspekte wichtig. Auf der einen Seite will ich Waffen liefern, um die Ukraine so weit zu stärken, dass Russland sich genötigt sieht, zu verhandeln. Ich will verhindern, dass Russland gewinnt. Auf der anderen Seite will ich aber auch verhindern, dass die Nato in eine direkte Konfrontation hineingezogen wird. Das ist die schwierige Ausgangslage.

Merkel: Es ist eben schwierig, für einzelne Waffengattungen „rote Linien“ zu ziehen. Für mich ist die zentrale „rote Linie“: keine direkte Einmischung der Nato. Ich kritisiere an der Debatte in Deutschland, dass man nicht in Szenarien denkt, sondern immer nur über einzelne Waffen redet, die angeblich die große Wende auf dem „Schlachtfeld“, wie man jetzt wieder gerne sagt, bringen sollen. Der in der deutschen Debatte liebevoll als „Leo“ bezeichnete Kampfpanzer Leopard wird nicht kriegsentscheidend.