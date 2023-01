1500 Festnahmen: Konsequenzen nach Krawallen in Brasilien

Der Ex-Präsident hat sich einem Medienbericht zufolge in ein Krankenhaus der US-Stadt Orlando bringen lassen. Er leide eigenen Angaben zufolge unter starken Bauchschmerzen, berichtete die brasilianische Zeitung „O Globo“. Es ist nicht das erste Mal, dass der rechte Politiker - auch in politisch kritischen Situationen - in die Klinik kommt. Zwei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit an Neujahr war er mit seiner Familie in die USA geflogen, wo er sich seither im Bundesstaat Florida aufhielt.