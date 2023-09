Abstimmung über Spaniens Regierung: Feijóo greift Sánchez an

Zugleich räumte er sein Scheitern schon vor der Abstimmung ein. „Ich will kein Regierungschef auf Kosten der Würde meines Landes sein“, sagte er mit Blick auf Sánchez. Die erste Abstimmung am Mittwoch hatte Feijóo verloren. 172 Abgeordnete stimmten für den Politiker aus Galicien, 178 gegen ihn. Dieses Ergebnis wurde auch am Nachmittag in namentlicher Abstimmung erwartet. Wenn es bis zum 27. November keine Mehrheit im Parlament für eine neue Regierung gibt, wird eine Neuwahl notwendig, die am 14. Januar abgehalten würde.