Abtreibungspille: US-Supreme Court schaltet sich ein

Washington (dpa) - . In den Streit um die Zulassung der Abtreibungspille Mifepriston in den USA hat sich jetzt der Oberste Gerichtshof eingeschaltet. Mit einer einstweiligen Verfügung ordnete das Gericht an, dass das Medikament bis Mittwoch 24.00 Uhr (Ortszeit) verfügbar bleibt.