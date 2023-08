Aktivisten verhüllen Haus des britischen Premiers

Die Polizei in North Yorkshire teilte dazu auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, sie reagiere auf einen andauernden Protest an einer Adresse im Ort Kirby Sigston. Details nannten die Ermittler nicht. Greenpeace veröffentlichte bei Twitter ein Foto, auf dem Aktivisten vor dem verhüllten Haus ein Banner hielten. Darauf fragten sie Sunak, was wichtiger sei: „Ölprofite oder unsere Zukunft?“