Alltag im Gaza-Krieg: Warten am Tag, Angst in der Nacht

Neben der schwierigen Versorgungslage treiben die Menschen auch andere Sorgen um, allen voran blanke Todesangst. „Wir haben Angst, hier Bombenangriffen ausgesetzt zu sein“, sagt Abu Ghalijun in der „humanitären Zone“ in Al-Mawasi. Einschläge in der Nähe sorgten im Lager immer wieder für Panik. Die fünffache Mutter nimmt dann jedes Mal ihre Kinder in den Arm, wie sie erzählt. Vor allem in der Nacht seien die Geräusche der Explosionen beängstigend.