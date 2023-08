Amerikas Trauma, Trumps Rückkehr: Ex-Präsident vor Gericht

In einer ausschweifenden Rede vor Anhängern wiederholte Trump an jenem Tag ein ums andere Mal seine Lüge von der gestohlenen Wahl. In aller Ausführlichkeit beschrieb er, wie das US-amerikanische Volk betrogen worden sei, von den Wahlaufsehern in den Bundesstaaten, dem Establishment in Washington, den mächtigen Demokraten und Biden selbst. Trump hetzte seine Unterstützer auf, nährte ihre große Enttäuschung - und schürte Hoffnungen, das Ergebnis doch noch kippen zu können. Die Masse verwandelte sich in einen wütenden Mob, Randalierer stürmten schließlich gewaltsam das Kongressgebäude.