Antisemitische Verschwörungsmythen in Österreich verbreitet

Der Präsident der Israelitischen Religionsgemeinschaft in Österreich, Oskar Deutsch, forderte angesichts der Umfrageergebnisse „mehr Wissen um die Shoah und einen ehrlichen Umgang mit Antisemitismus“ in der Gesellschaft. „Gefahr geht nicht nur von Extremisten aus, Antisemitismus gibt es auch in der Mitte“, schrieb er auf Twitter und forderte erneut einen politischen Boykott gegen die rechte FPÖ.