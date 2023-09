Anwalt: Hunter Biden will auf „nicht schuldig“ plädieren

Darin beantragt dieser, dass der 53-Jährige beim nächsten Gerichtstermin in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware nicht persönlich erscheinen muss. „Herr Biden wird sich nicht schuldig bekennen, und es gibt keinen Grund, warum er diese beiden Worte nicht per Videokonferenz äußern kann“, heißt es in dem Brief. Es sei für alle Seiten ein zu großer Aufwand, wenn Hunter Biden „durch das ganze Land“ reisen müsse - er wohne im US-Bundesstaat Kalifornien an der Westküste. Delaware liegt an der Ostküste.