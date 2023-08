Asylsuchende auf Lastkahn: London weist Vorwürfe zurück

Nach den Plänen der Regierung sollen dort 500 Menschen untergebracht werden. Der Einzug war für Dienstag vorgesehen, verzögert sich aber - Medien zufolge wegen Sorge um die Sicherheit an Bord. Wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungskreise meldete, könnte es nun in der kommenden Woche so weit sein. Am Mittwoch wurden Lebensmittel auf den Lastkahn mit aufgesetzten Wohnblöcken gebracht.