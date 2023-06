Aufstand gegen Moskau abgesagt: Aber Putin blickt in Abgrund

Und Putin selbst deutete an, was Prigoschin sonst noch blühen könnte: Er will nun das Firmenimperium Concord seines ehemaligen Freundes unter die Lupe nehmen lassen. Wer Putin kennt, der weiß, dass solche Drohungen nicht gut enden. Milliarden verdiente Prigoschin, dessen Namen Putin öffentlich nicht mehr ausspricht, etwa mit den Essensversorgungen der russischen Streitkräfte. Der Kremlchef will das jetzt alles auf den Prüfstand stellen. Die vom Kreml gesteuerte Justiz ist schon in der Vergangenheit bei Gegnern Putins stets fündig geworden, wenn es darum ging, sie auszuschalten.