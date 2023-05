Aung San Suu Kyi im Gefängnis ohne Kontakt zur Außenwelt

„Sie ist weiter in Einzelhaft im Gefängnis in der Hauptstadt Naypyidaw“, sagte eine Suu Kyi nahestehende Quelle, die anonym bleiben wollte, der Deutschen Presse-Agentur. „Informationen über ihren Gesundheitszustand gibt es nur von Personen, die in dem Gefängnis arbeiten.“ Auch ihre Anwälte hätten keinen Zugang zu ihr. San Mar Lar Nyunt, einer ihrer Verteidiger, bringe zwar Post und Lebensmittel für sie, dürfe aber nicht zu ihr.