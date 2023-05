Aus bei Fox News: Tucker Carlson kündigt Show auf Twitter an

Washington (dpa) - . Der bis vor kurzem für den US-Sender Fox News tätige Moderator Tucker Carlson will künftig eine Sendung auf Twitter machen. „In Kürze werden wir eine neue Version der Show, die wir in den vergangenen sechseinhalb Jahren gemacht haben, auf Twitter bringen“, kündigte Carlson gestern in einem auf Twitter veröffentlichten Video an.