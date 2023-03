Ausländische Reporter beklagen Arbeitsbedingungen in China

Peking (dpa) - . Die Arbeitsbedingungen für ausländische Journalisten in China haben sich weiter verschlechtert. Seit Beginn der Corona-Pandemie vor drei Jahren „hat die Pressefreiheit im ganzen Land mit zunehmender Geschwindigkeit abgenommen“, stellte der Club der Auslandskorrespondenten (FCCC) in China heute nach einer jährlichen Erhebung unter seinen Mitgliedern fest. Alle 102 Journalisten, die sich an der Umfrage beteiligt haben, meinten, die Arbeitsbedingungen „entsprechen nicht internationalen Standards“.