Bachmut als Vorzeichen der ukrainischen Offensive

Genau darauf wird Kiew in den nächsten Wochen setzen und immer wieder Nadelstiche an einzelnen Frontabschnitten setzen; sei es im Norden zwischen den Gebieten Charkiw und Luhansk, zentral in Donezk oder an der Südfront zwischen Saporischschja und Cherson. Reagiert die russische Seite darauf nicht, werden die Ukrainer vormarschieren und Gelände zurückerobern. Ziehen die Russen Verstärkung zusammen, suchen ihre Gegner in Kiew den nächsten Angriffspunkt. Ziel ist es, die russischen Truppen so zu ermüden, dass sie den entscheidenden Durchbruch dann verpassen.