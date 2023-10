Baerbock in Israel: In diesen Tagen sind wir alle Israelis

Netivot (dpa) - . Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas die volle deutsche Solidarität versichert. „In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen in Netivot in Südisrael in der Nähe der Grenze zum Gaza-Streifen. Das Land habe die Solidarität und Unterstützung Deutschlands - „wo immer dies notwendig ist, wo immer dies notwendig werden sollte“. Sie betonte: „Israels Sicherheit ist für uns Staatsräson.“