Baerbock: Putin für „Urverbrechen“ zur Rechenschaft ziehen

New York (dpa) - . Außenministerin Annalena Baerbock hat verlangt, den russischen Präsidenten Wladimir Putin für das „Urverbrechen“ eines Angriffskriegs gegen die Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen. Putin mache selbst vor den schwächsten Menschen, „den Kindern, nicht Halt“, sondern beziehe sie auf brutale Art in seinen Vernichtungskrieg ein, sagte die Grünen-Politikerin gestern in New York bei einem Festakt zum 25. Jahrestag des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH).