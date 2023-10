Baerbock setzt Nahost-Krisengespräche fort

„Ich warne Iran, ich warne schiitische Milizen in Irak, ich warne die Huthi im Jemen davor zu zündeln und aufs Trittbrett des Terrors zu springen“, sagte die Grünen-Politikerin in Tel Aviv nach Treffen mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen und dem Oppositionspolitiker Benny Gantz. Gantz gehört dem lagerübergreifenden Kriegskabinett von Regierungschef Benjamin Netanjahu an. Die Hisbollah dürfe nicht den ganzen Libanon in den Konflikt hineinziehen.