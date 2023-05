Baerbock: UN müssen Waffenruhe im Jemen vermitteln

Dschidda (dpa) - . Deutschland drängt auf einen UN-Prozess in einem jahrelangen Konflikt: Eine Waffenruhe im Bürgerkriegsland Jemen muss nach Ansicht von Außenministerin Annalena Baerbock von den Vereinten Nationen vermittelt werden. Dies sei eine Voraussetzung für einen „dauerhaften, stabilen Frieden“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag nach einem Treffen mit dem jemenitischen Außenminister Ahmed bin Mubarak im saudi-arabischen Dschidda. „Dafür müssen alle Akteure eingebunden sein.“ Staaten in der Region müssten unbedingt auch den UN-Sonderbeauftragten für den Jemen, Hans Grundberg, unterstützen.