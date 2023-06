Baerbock wirbt in Kolumbien um engere Partnerschaft

Am Abend (Ortszeit) will Baerbock das deutsch-kolumbianische Friedensinstitut Capaz besuchen und an einer Podiumsdiskussion zur feministischen Friedenspolitik und zum Friedensprozess in dem Land teilnehmen. Das Institut ist ein Zusammenschluss verschiedener Universitäten beider Länder und wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) finanziert. Capaz soll den Friedensprozess in Kolumbien unterstützen und wissenschaftlich begleiten.