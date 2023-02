Ballons und Co.: Spionage ist Alltag zwischen China und USA

Nachdem das US-Militär den Ballon am Samstag mit einer Rakete «erfolgreich» zum Absturz gebracht hatte, hieß es aus dem Pentagon: China verfüge über eine ganze Ballonflotte, mit der auch andere Länder des westlichen Hemisphäre überwacht würden. In den vergangenen Jahren seien chinesische Ballons über Ländern auf fünf Kontinenten gesichtet worden, darunter in Ostasien, Südasien und Europa. Ob auch über oder nahe Deutschland, ermitteln gerade zuständige Stellen. Das Außenministerium in Peking räumte am Montag ein, dass ein weiterer, über Kolumbien entdeckter Ballon ebenfalls aus China stamme.