Bangladeschs Premierministerin Hasina unter Druck

Dhaka (dpa) - . In Bangladesch haben Zehntausende landesweit den Rücktritt von Premierministerin Sheikh Hasina gefordert. Die Demonstranten fürchten, dass unter ihr keine freien und fairen Wahlen im kommenden Januar möglich seien, wie der Generalsekretär der oppositionellen Bangladesh Nationalist Party (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir, am Dienstag bei einem Protest in der Hauptstadt Dhaka sagte.